В ООН выражают обеспокоенность происходящим на границе Израиля и Сектора Газа, где погибли по меньшей мере 17 палестинцев, число раненых исчисляется сотнями. Это самые большие жертвы со времени операции «Нерушимая скала» в 2014 году. Генеральный Секретарь Антониу Гутерриш призвал организовать независимое расследование происходящего.
ООН обеспокоена ситуаций в Секторе Газа
ООН обеспокоена ситуаций в Секторе Газа
Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас возложил ответственность за эскалацию насилия на израильскую сторону, а субботу объявил днём траура.
В пятницу тысячи человек собрались у границы на акцию протеста по призыву движения «Хамас». Представители группировки, которая во многих странах признана террористической, обвинили израильских военных в стрельбе по мирным жителям.
В Израиле в свою очередь назвали происходящее провокацией «Хамас», объявили приграничную территорию «закрытой военной зоной» и разместили там крупные силы, чтобы не допустить прорыва террористов.