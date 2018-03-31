Около 500 членов семьи, друзей и коллег собрались в субботу в церкви Святой Марии Великой в Кембридже на церемонию прощания с известным британским астрофизиком, популяризатором науки Стивеном Хокингом. Он скончался 14 марта на 77-м году жизни.
В Кембридже простились со Стивеном Хокингом
В Кембридже простились со Стивеном Хокингом
Прощание состоялось в непосредственной близости от колледжа Гонвил и Киз, где Хокинг проработал более пятидесяти лет. Собравшиеся около церкви приветствовали гроб с телом ученого аплодисментами. В начале церемонии церковный колокол прозвонил 76 раз - по количеству прожитых ученым лет.
Последняя статья Стивена Хокинга посвящена параллельным вселенным и тому, как человечество может найти следы их существования, сообщает газета Telegraph.