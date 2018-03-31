После протестов в секторе Газа — похороны

В секторе Газа прошли похороны погибших во время акций протеста у границы с Израилем. В церемониях, которые превратились в антиизраильские манифестации, по оценкам «Франс-Пресс», участвовали тысячи людей.

Палестинская администрация обвиняет военных в необоснованном применении силы и настаивает, что, несмотря на призывы, протестующие не атаковали израильтян и не пытались прорвать границу.

Выступая в ООН, постоянный наблюдатель от Палестины Рияд Мансур назвал участников протестов «мирными демонстрантами», которые «не представляли никакой угрозы Израилю и его тяжеловооружённым солдатам». По словам Мансура, военные «беспорядочно стреляли в участников ненасильственного протеста».

Израильская сторона настаивает на том, что военные стреляли исключительно в тех, кто нападал на них и пытался пронести к границе взрывчатку. В Армии освобождения Израиля называли демонстрации «чистой воды беспорядками, сопровождавшимися насилием». По словам пресс-секретаря ЦАХАЛа Керен Хаджофф, «террористическая организация ХАМАС отправила своих людей к границе между Израилем и Газов, чтобы тайно готовить теракты».

В ходе протестов у границы были убиты, по меньшей мере, 16 человек. Это данные палестинского Минздрава. За использование боевых патронов армию Израиля раскритиковали в Евросоюзе. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что «применение огнестрельного оружие должно стать основанием для независимого и открытого расследования». «Хотя у Израиля есть право защищать свои границы, применение силы всего должно быть пропорциональным».

ЕС призывает к политическому урегулированию палестино-израильского конфликта. Израиль призывает палестинцев не участвовать в акциях группировки ХАМАС, которая признана террористической во многих странах мира. В свою очередь, ХАМАС грозится и дальше продолжать демонстрации в знак протеста против политики Израиля, в частности, временного закрытия границ.