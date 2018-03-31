Страстная пятница в фавелах

Жестокость в обществе стала главной темой традиционных шествий на Страстную пятницу в Рио-де-Жанейро. Артисты использовали образы страданий Христа, чтобы обратить внимание на проблему насилия, которая стоит особенно остро в наиболее бедных районах бразильских городов.

Среди фавел были слышны звуки выстрелов — на этот раз, бутафорских. Со сцены гремели слова о достоинстве и равенстве, — понятиях, почти забытых в неблагополучных кварталах.

Процессии, посвящённые Страстям Христа, признаны частью культурного наследия Рио-де-Жанейро. В прошлом году, впрочем, они были отменены из-за нехватки средств в условиях кризиса. С этом маршрут шествия и количество участников были сокращены.