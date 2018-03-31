Последний турнир легендарного серфера

Серфингист Мик Фэннинг уходит из профессионального спорта на гребне волны. Трехкратный чемпион мира пробился в третий раунд турнира, который проходит на знаменитом австралийском пляже Бэллс-Бич. Фэннинг обошел американца Себастьяна Зица и бразильца Жеса Мендеша.

О своем решении австралиец сообщил в конце феврале. На странице в Facebook он написал, что уже не может найти для себя мотивацию, чтобы продолжить борьбу за мировые титулы.

В 2015 году имя Мика Фэннинга узнали и те, кто очень далек от серфинга. Во время турнира в ЮАР на австралийца напала акула. Серфер не пострадал, но долгое время почти не принимал участие в турнирах. В полной мере Фэннинг вернулся к соревнованиям только в нынешнем сезоне.