Куда упадёт «Небесный дворец»? Неуправляемая китайская космическая станция может сойти с орбиты уже в ночь на воскресенье по европейскому времени — или, по другим данным, чуть позже. По сообщениям американских учёных, «Тяньгун-1» упадёт на юго-западе Европы.
Куда упадёт «Небесный дворец»?
Куда упадёт «Небесный дворец»?
По данным китайского космического ведомства, вероятность того, что земли достигнут крупные обломки, чрезвычайно мала. Тем не менее в Пекине подчёркивают, что осознаю́т свою ответственность и в любом случае проинформируют все заинтересованный стороны.
«Тяньгун-1» стала первой китайской космической станцией (и вообще первой не советской и не американской), её запустили в 2011 году и использовали для отработки технологии стыковки. Станцию посещали один беспилотный корабль и два пилотируемых.
Связь с «Небесным дворцом» прекратилась в 2016-м.