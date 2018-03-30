"Небесный дворец" летит на Землю

Китайская орбитальная станция "Тяньгун-1" (в переводе с китайского - небесный дворец) сойдет с орбиты и окажется в плотных слоях атмосферы в воскресенье утром. Согласно последнему прогнозу американской Системы контроля космического пространства, скорее всего станция упадёт в Атлантический океан примерно в 1 тысяче км к востоку от Рио-де-Жанейро. Но эти расчеты еще будут уточняться.

В принципе повода для беспокойства нет. По подсчетам, вероятность того, что на вас упадёт обломок спутника, равна одной триллионной. С одним человеком такое уже случилось один раз, но он остался цел и невредим. Поэтому ни одно космическое не ожидает катастрофического развития событий.

Если какая-нибудь часть станции упадет на сушу, мы советуем не приближаться к ней, она может быть токсичной, а кроме того она все еще является собственностью китайского правительства, которое несет полную ответственность за любые разрушение, которое падающий аппарат может причинить.

Стоит напомнить также о проблеме орбитального мусора. С 1957 г., когда был запущен первый спутник, было зафиксировано 6 тысяч случаев неконтролируемого падения спутников и ступеней ракет. Около 70% этого мусора было обнаружено затем на поверхности Земли.

Этой весной Европейское космическое агентство собирается запустить специальный испытательный спутник для сбора обломков с помощью сети или гарпуна (проект RemoveDEBRIS).

Этот аппарат уже не застанет на орбите "Небесный дворец №1", но будем надеется, что у него получится там немного прибраться и расчистить место для космических аппаратов будущего.