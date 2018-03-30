Эксперт: без доказательств рождаются сомнения

Отсутствие явных доказательств причастности России к отравлению Скрипалей, а также поспешные антироссийские шаги Лондона, зарождают всё больше сомнений среди европейских союзников Великобритании — хоть пока что они и демонстрируют единство в рядах Европы и НАТО.

«Может получиться так, что по результатам расследования окажется невозможно обвинить Россию, и в этом случае Британия и Америка не смогут предпринимать действия против России; так что лучше действовать прямо сейчас, на случай, если заключение следствия будет не таким, как хотелось бы британскому и американскому правительствам», — говорит экс-сотрудник британских спецслужб Чарльз Шубридж.

При этом, по мнению экспертов, решение о высылке российских дипломатов некоторые страны приняли лишь под давлением Лондона — о чём открыто говорят, например, в российском МИДе.

«Если европейские страны присоединяются к Британии в деле высылки дипломатов, значит должны существовать некие секретные доказательства, представленные Соединённым Королевством, не опубликованные, но убедившие правительства действовать. Но совсем недавно мы видели, как президент Чехии открыто высказал то, что, как я подозреваю, многие обсуждают в кулуарах. А именно — хотя эти страны и поддерживают сейчас Британию, поскольку хотят продемонстрировать солидарность с союзником, но также они хотели бы увидеть доказательства — а это говорит нам, что доказательств как раз пока и нет», — считает Шубридж.

В Великобритании, в свою очередь, говорят о непоследовательных действия и заявлениях Москвы: глава британского МИДа Борис Джонсон сообщил, что его сотрудники насчитали более двадцати версий, высказываемых в России.

Глава британской дипломатии поблагодарил за самоотверженность своих союзников, поддержавших Лондон несмотря на угрозу ответных шагов Москвы.