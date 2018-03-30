Это вам не селфи с котиком
Хоть и гепард, а всё равно любопытный кот: в парке Серенгети дикий зверь забрался в машину туристов и стал внимательно изучать оборудование. Водитель принял решение не шевелиться и не издавать звуков, что позволило ему снять весьма необычное селфи с большим котиком. Ещё немного посидев на капоте, гепард удалился по делам.
Сотрудники национального парка утверждают, что гепарды, в отличие от многих других крупных кошачьих, к людям не агрессивны. Они часто залезают на машины — как и всякие кошки, любят забраться повыше. Но в салон всё же проникают редко.