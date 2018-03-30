В немецком городе Пассау открылся музей такс. За свою более чем четырехсотлетнюю историю эти коротконогие охотничьи собаки успели покорить немало сердец. Среди любителей породы были Наполеон, Пабло Пикассо, Альберт Эйнштейн и Джон Кеннеди.
Музей такс в Пассау
Музей такс в Пассау
На создание экспозиции потребовалось всего три месяца.
"Мы собирали связанные с жизнью этих собак предметы более 25 лет. Осенью прошлого года мы выкупили целую коллекцию у одного бельгийца. Теперь в музее выставлены около 2 тыс. экспонатов. Дома у нас еще столько же. И на сегодня это самая большая в мире коллекция, посвященная таксам", - говорит директор музея Зеппи Кюбльбек.
Эта порода - одна из любимейших в ФРГ. Первые упоминания о "барсучьих воинах" относятся к 16 веку. "Верный как такса" - говорят немцы по сей день.