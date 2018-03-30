В России сообщают о новом успешном испытании ракеты «Сармат» — возможного носителя перспективных гиперзвуковых боевых блоков «Авангард», информацию о которых 1-го марта раскрыл президент России Владимир Путин.
Новое испытание «Сармата»
Новое испытание «Сармата»
По официально неподтверждённым сообщениям экспертов, «Сармат» способен атаковать цель любого направления благодаря частично орбитальной траектории полёта.
Развёртывание подобных ракет запрещалось договором ОСВ-2, который был подписан в 1979 году, но не был ратифицирован США, хотя до последнего времени его положения выполнялись обеими сторонами.
По словам российских военных, первый полк, вооружённый «Сарматами», должен заступить на боевое дежурство в 2021 году.