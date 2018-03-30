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Россия

Новое испытание «Сармата»

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Новое испытание «Сармата»

Новое испытание «Сармата»
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В России сообщают о новом успешном испытании ракеты «Сармат» — возможного носителя перспективных гиперзвуковых боевых блоков «Авангард», информацию о которых 1-го марта раскрыл президент России Владимир Путин.

По официально неподтверждённым сообщениям экспертов, «Сармат» способен атаковать цель любого направления благодаря частично орбитальной траектории полёта.

Развёртывание подобных ракет запрещалось договором ОСВ-2, который был подписан в 1979 году, но не был ратифицирован США, хотя до последнего времени его положения выполнялись обеими сторонами.

По словам российских военных, первый полк, вооружённый «Сарматами», должен заступить на боевое дежурство в 2021 году.

Видеомонтаж • Павел Барсуков