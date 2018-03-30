Защита Николя Саркози сразу, как стало известно о том, что экс-президент, его адвокат и бывший прокурор Азибер предстанут перед судом первой инстанции, сообщила, что подает апелляцию.
Саркози подает апелляцию
Саркози подает апелляцию
Саркози подозревается в том, что он пытался получить доступ к материалам дела, которое касалось его якобы финансовых отношений с богатейшей Лилиан Беттанкур, само это дело было закрыто за недостатком улик.
Взамен экс-президент якобы обещал Азиберу место в судебной иерархии княжества Монако. Материалы следствие получило из прослушек телефонных разговоров экс-руководителя Франции с его адвокатом Тьерри Эрцогом.
Все фигуранты отрицают все предъявленные им обвинения.