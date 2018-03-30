Ретрансляторы канала продали свои частоты и больше не будут сотрудничать с компанией-дистрибьютором, которая, помимо российского канала, также распространяла контент Deutsche Welle, France 24 и других зарубежных телекомпаний.
Russia Today "ушли" из эфира
Russia Today "ушли" из эфира
Сигнал RT перестанет быть доступным и по кабельному телевидению.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян связала произошедшее со статусом иностранного агента, который телекомпании был присвоен осенью.
Внимание на вещание RT, полностью финансируемой из бюджета РФ, обратили, когда разведывательное сообщество начало расследовать российское вмешательство в выборы президента США.