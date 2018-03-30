Дипломатическая война

Госдепартамент США заявил, что российскому решению о высылке американских дипломатов нет оправдания, и что России не следует вести себя как жертве.

Было также отмечено, что этот шаг Москвы демонстрирует, что Российская Федерация на настоящий момент не заинтересована в дипломатии. Вашингтон сообщил, что оставляет за собой право на ответные меры.

"Мы не рассматриваем этот шаг как ответную дипломатическую меру. За ужасающее нападение на британского подданного и его дочь ответственность несет Россия. Повторю еще раз - это означает, что Россия нарушила конвенцию о всеобщем запрещении химоружия, используя отравляющее вещество Новичок, и да, мы отнеслись к этому очень серьезно", - заявил представитель Госдепартамента США. Хизер Нойерт.

Россия отрицает возможность любого участия в покушении на жизнь экс-сотрудника ГРУ и его дочери. В четверг со сслылкой на лечащих врачей стало известно, что самочувствие Юлии Скрипаль значительно улучшилось, в то время как ее отец Сергей Скрипаль по-прежнему находится в критическом, хоть и стабильном состоянии