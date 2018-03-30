Москва вступается за RT

Москва считает дискриминацией прекращение трансляции телеканала RT в Вашингтоне. В Кремле восприняли как организованный удар по российскому СМИ закрытие станций, которые обеспечивали вещание зарубежных телеканалов.

«Пока это выглядит, как ни чем не обоснованное решение, потому что даже статус иноагента не может сам по себе являться основанием для исключения такого или иного СМИ из кабеля», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, юристы Кремля изучают обстоятельства этого дела, и не исключает, что речь может идти о нарушении контракта со стороны компании-провайдера.

Политическую подоплёку в прекращении вещания RT усматривает и глава телеканала Маргарита Симоньян. «Компания провайдер выкинула нас из сети вещания из-за нашего статуса иноагента», - написала она в Твиттере. Впоследствии она уточнила, что речь не идёт о полном прекращении работы в американской столице.

Из-за закрытия телевизионных станций в Вашингтоне прекращается ретрансляция более десятка иностранных СМИ. Помимо RT в этом списке оказались Deutsche Welle, France 24, турецкий TRT и другие.

В компании-владельце станций объяснили в интервью Bloomberg, что продают телевизионные частоты и не смогут обеспечить вещание программ.