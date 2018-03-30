На Фарерских островах в Северной Атлантике охота на китов и морских птиц — одна из местных традиций. Но сегодня она под угрозой и не из-за протестов защитников животных. Островитяне одними из первых ощутили последствия загрязнения океанов. В документальном фильме «Острова и киты» рассказывается, как из-за токсичных веществ в мясе морских животных растёт число неврологических заболеваний.
Острова и киты
Острова и киты
Режиссёр Майк Дэйк полагает, что мы ещё не в полной мере осознали последствия загрязнения окружающей среды: «некоторые токсичные вещества производятся всего несколько десятков лет, а их вредное влияние на организм уже заметно».
Врачи Фарерских островов призывают отказаться от употребления китового мяса: из-за загрязнения оно считается непригодным для еды. Создатели фильма подчеркивают, что хотели обратить внимание на экологические проблемы. В то же время защитники животных обвиняют их в попытке оправдать массовый забой дельфинов и китов.