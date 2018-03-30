На Фарерских островах в Северной Атлантике охота на китов и морских птиц — одна из местных традиций. Но сегодня она под угрозой и не из-за протестов защитников животных. Островитяне одними из первых ощутили последствия загрязнения океанов. В документальном фильме «Острова и киты» рассказывается, как из-за токсичных веществ в мясе морских животных растёт число неврологических заболеваний.