В Мьянме официально вступил в должность новый президент страны. Вин Мьин принёс клятву перед парламентариями. Именно законодательное собрание выбирает главу государства.
Новый президент Мьянмы — вновь гражданский
Новый президент Мьянмы — вновь гражданский
Новый президента считается близким соратником Аун Сан Су Чжи, которую называют фактическим лидером Мьянмы.
Должность президента страны по большей части несёт церемониальные функции. Тем не менее наблюдатели отмечают тот факт, что Вин Мьин стал уже вторым — после своего предшественника — гражданским главой государства, не из числа кадровых военных.