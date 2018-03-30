Подмосковье бунтует против мусорных полигонов

В Подмосковье не утихают уличные протесты против свалок, на которые свозятся отходы из самого крупного мегаполиса России. Отсутствие развитой индустрии переработки мусора приводит к тому, что он сваливается под открытым небом на полигонах, разбросанных в разных районах Московской области.