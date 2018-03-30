Премьер-министр частично признанной республики Косово Рамуш Харадинай отправил в отставку руководство силового блока в лице главы МВД и директора разведслужбы. Причинами отставки стали арест и немедленная депортация в Турцию шести граждан этой страны, которые работали в частном косовском лицее, основанном движением исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.
Косово: спецоперация без разрешения
Косово: спецоперация без разрешения
Накануне в Приштине сотрудники турецкой разведки при поддержке косовских спецслужб провели операцию по их задержанию.
Вот что рассказывает жена одного из задержанных, Ясим Карабина: "Они ничего не говорили — чего они хотят, почему забирают. Мы пытались объяснить собравшимся вокруг нас, что это не косовские полицейские, а люди из спецслужбы Эрдогана. Они нас избили, посмотрите на мои руки. Остались следы и на груди моего сына".
Премьер-министр и президент Косово выразили негодование по поводу произошедшего и заявили, что не не были проинформированы ни одной службой о проведении данной операци.
Анкара обвиняет движение Гюлена в попытке госпереворота в Турции.