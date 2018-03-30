Портрет размером с футбольное поле
Итальянский художник Дарио Гамбарин завершил новую монументальную картину площадью 21 тыс. кв.км. На этот раз тракторист, прославившийся благодаря ленд-арту, создал гигантский портер Мартина Лютера Кинга. Изображение на поле под Кастаньяро недалеко от Вероны подписано словами, напоминающими о знаменитой речи борца за равноправие людей: "У меня была мечта".
Портрет был нарисован за семь часов, были использованы несколько тракторов с плугами разного размера. Этот проект Гамбарин приурочил к 50-летию со дня смерти Мартина Лютера Кинга. Изображение создавалось всего на несколько дней: с началом посевной кампании его придётся уничтожить.
Ранее Гамбарин создал на своих полях монументальные портреты бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы, папы римского Франциска и экс-президента США Барака Обамы.