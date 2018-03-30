Американский неосоул-певец Джон Ледженд в роли Иисуса Христа. По традиции телеканал NBC готовит к Пасхе ежегодное шоу. В этом году - легендарный мюзикл "Иисус Христос — Суперзвезда".
Джон Ледженд в роли Иисуса Христа
Джон Ледженд в роли Иисуса Христа
"Самое важное в этой постановке - человеческие эмоции, которые испытывал Христос, зная, что вскоре будет убит за свою веру", - говорит певец Джон Ледженд.
В мюзикле примет участие и рок-музыкант Элис Купер. "Отец шок-рока" исполнит роль царя Ирода.
Кастинг проводил сам автор постановки - английский композитор Эндрю Ллойд Уэббер.
"По сути, мюзикл "Иисус Христос — Суперзвезда" - это рок-концерт очень высокого качества", - говорит композитор Эндрю Ллойд Уэббер.
В образе Марии Магдалины появится американская певица Сара Бареллис.
Премьера мюзикла намечена на 1 апреля.