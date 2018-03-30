В Иерусалиме воспроизвели Крестный путь Христа

Крестный путь Иисуса Христа и все его 14 этапов воспроизвели в Великую пятницу в Иерусалиме католики. С самого утра у Храма Гроба Господня собрались сотни паломников. Кто-то приехал из стран Европы, а кто-то даже из далекой Австралии. Эта пятница - особый день в литургическом календаре. Так, это единственный день, когда в Католической церкви не совершается Евхаристия. Он полностью посвящен воспоминанию о крестной смерти Иисуса Христа, его снятию с креста и погребения. Днем проходит соответствующее богослужение, которое воспроизводит 14 стояний, представляющих собой различные моменты Страстей господних на Via Dolorosa (Дороге скорби).