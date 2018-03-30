В ловушке ИГИЛ: история вдовы джихадиста

Из Боснии и Герцеговины в Сирию... Сестра Алемы Доламич – вдова джихадиста, погибшего в Сирии. Как женщина оказалась в этой стране, что ее подтолкнуло к такому решению и где она находится сейчас? Корресподент euronews отправился в деревню Лепеница на севере Боснии и Герцеговины, где встретился с Алемой.

Ее сестре пока не удалось покинуть Сирию. Она находится на территории, которую контролируют курды. Точное место не называется. Но известно, что вместе с сестрой Алемы там живут еще около 50 женщин, в том числе гражданки России, Германии, Австрии, Нидерландов, и более сотни детей.

Всё началось в 2014 году, когда сестра Алемы получила сообщение из Сирии.

"Я была удивлена, поражена. Я с трудом верила в происходящее. До этого моя сестра никогда не упоминала Сирию в своих разговорах и не планировала ехать подобные места. Это был разгар войны в Сирии. Моя сестра даже повезла с собой своего восьмилетнего ребенка. Я думаю, она находилась под сильным влиянием своего нового мужа. Его родители – боснийцы, но они работали в Австрии, и он родился и жил там. Познакомились они в Facebook. Поженились они в январе 2014 года, а уже в октябре уехали в Сирию".

Представители Международного красного креста ведут переговоры с правительствами тех стран, гражданки которых оказались в похожей ситуации. Они обсуждают, как и когда вдовам джихадистов можно будет вернуться на родину.

В Сирии сестра Алемы родила еще двух детей: сейчас им два и три года. Женщины общаются в социальных сетях. Сестра присылает Алеме фотографии.

"Ее муж погиб в феврале 2017 года в Сирии. По законам группировки "Исламское государство", женщины, потерявшие мужей, должны жить в специальном доме. Вдовы джихадистов обязаны потом снова выйти замуж. Кто-то приходит и забирает их, у них нет права отказаться. К счастью, с моей сестрой такое не произошло. Она смогла сбежать. В сентябре 2017 года я получила от нее срочное сообщение. Сестра написала, что встретила человека, который готов помочь ей, но ей нужны деньги. Она спросила, могу ли я ей помочь. И я помогла. Сестра писала, что чувствует вину из-за своего решения уехать в Сирию. Она очень сожалеет о случившемся и говорит, что хочет вернуться домой и начать нормальную жизнь".

И Алема хочет, чтобы сестра вернулась домой.