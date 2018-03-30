Перемирие ООН в Гуте: сотни убитых за месяц

Месяц прошёл с момента, когда Совбез ООН объявил перемирие в Сирии. За это время только в Восточной Гуте погиб, по меньшей мере, 871 человек, в том числе 179 детей. Это данные сирийских правозащитников. По их подсчётами, беженцами с конца февраля стали десятки тысяч мирных жителей.