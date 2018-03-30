Месяц прошёл с момента, когда Совбез ООН объявил перемирие в Сирии. За это время только в Восточной Гуте погиб, по меньшей мере, 871 человек, в том числе 179 детей. Это данные сирийских правозащитников. По их подсчётами, беженцами с конца февраля стали десятки тысяч мирных жителей.
Перемирие ООН в Гуте: сотни убитых за месяц
Перемирие ООН в Гуте: сотни убитых за месяц
Противники президента Сирии Башара Асада обвиняют правительственные силы в использовании бочковых и кассетных бомб, а также химического оружия. Правозащитники говорят, что эти обвинения подтверждаются свидетельствами очевидцев.
Официальный Дамаск и российское командование заявляют о провокациях со стороны антиправительственных группировок, обвиняют их в совершении военных преступлений, в частности, в использовании гражданского населения в качестве живого щита.
Резолюция Совбеза ООН предусматривала 30-дневное прекращение огня. Исключение сделано лишь для боевых действий против группировок, которые на международном уровне признаны террористическими. Россия заявляет о чётком соблюдении этих положений, поскольку, как полагают в Москве и Дамаске, в Восточной Гуте правительство воюет с террористами и исламистами.