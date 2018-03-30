Израильские военные расстреляли из танка приблизившихся к границе с сектором Газа палестинцев. Один из них - 27-летний фермер Омар Самур - погиб. Согласно заявлению пресс-службы Армии обороны Израиля, двое мужчинь "осуществляли подозрительную деятельность на земле" непосредственно у пограничного поста недалеко от города Хан-Юнис. По словам местных жителей, они занимались сбором урожая.
Накануне протестов: убит палестинец
Накануне протестов: убит палестинец
В настоящий момент израильские силы безопасности находятся в состоянии повышенной готовности. На 30 марта - День земли, когда палестинцы вспоминают убитых в 1976 году во время демонстраций из-за конфискации земель арабов - намечено начало массовых протестов. Палестинцы выступают за возвращение их исконных земель, ныне подконтрольных Израилю. По словам организаторов, среди которых и движение ХАМАС, в секторе Газа уже разбиты пять лагерей манифестантов. Ожидается несколько тысяч митингующих.
Предполагается, что акция продлится до 15 мая - дня "Накба", приуроченного к основанию государства Израиль в 1948 году и символизирующего для арабов изгнание со своих территорий тысяч беженцев.
В преддверии акции ЦАХАЛ разместил у границы более сотни снайперов и возвел песчаные насыпи для прикрытия их позиций.