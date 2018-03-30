Противостояние на границе Сектора Газа

Число погибших во время акций протеста на границе Сектора Газа и Израиля возросло до шести человек. Несколько сотен пострадали. Эти данные приводит палестинское Министерство здравоохранения. Медики сообщают об огнестрельных ранениях. Группировка ХАМАС обвиняет израильских военных в расстреле мирных протестующих. Один из погибших, якобы, собирал у разделительной полосы петрушку.