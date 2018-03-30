Число погибших во время акций протеста на границе Сектора Газа и Израиля возросло до шести человек. Несколько сотен пострадали. Эти данные приводит палестинское Министерство здравоохранения. Медики сообщают об огнестрельных ранениях. Группировка ХАМАС обвиняет израильских военных в расстреле мирных протестующих. Один из погибших, якобы, собирал у разделительной полосы петрушку.
Противостояние на границе Сектора Газа
Противостояние на границе Сектора Газа
По призыву организации, которая в ряде стран мира признана террористической, у границы с Израилем собрались тысячи людей. Они протестуют, в том числе, против закрытия пропускных пунктов на время еврейского праздника Песах. ХАМАС грозится мобилизовать до миллиона жителей Сектора Газа, демонстрации, по заявлениям группировки, должны продолжаться полтора месяца. Звучат призывы к прорыву границы.
Армия обороны Израиля рапортует о 17 тысячах протестующих и заявляет об угрозе терактов под прикрытием демонстраций. У границы размещены снайперы, их задача, как сказано в официальных сообщениях, — предотвращать установку взрывных устройств.