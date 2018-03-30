Все больше французских факультетов присоединяются к забастовке против университетской реформы, одобренной в прошлом месяце парламентом. Студенты высших учебных заведений Парижа, Тулузы, Бордо и Лилля блокируют их работу, несмотря на приближение весенней сессии.
Студенты - против университетской реформы
Студенты - против университетской реформы
Они выступают против изменения правил приема в университеты, а также выпускных экзаменов для старшеклассников, опасаясь, что будет нарушен принцип всеобщего и равного доступа к высшему образованию.
Наиболее решительно настроенные намерены бастовать на следующей неделе вместе с госслужащими и сотрудниками железных дорог до тех пор, пока правительство не отзовет спорный закон:
"Наша цель - помешать выпускникам лицеев выбрать их будущий университет, - говорит этот бастующий в Лилле, - потому что выбор университета сегодня, гораздо больше, чем раньше, будет означать выбор дальнейшего жизненного пути!"
Катализатором для многих бастующих факультетов стали события в университете Монпелье неделю назад, когда занимавших амфитеатр студентов разогнали вооруженные битами молодчики в масках.
Накануне декану и одному из профессоров факультета права были предъявлены обвинения в повторном применении насилия при отягчающих обстоятельствах и соучастии в незаконном вторжении в учебное заведение. При этом сами молодчики пока не найдены.