Франция может направить свои спецподразделения на север Сирии, в район города Манбидж, который удерживают курды. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон на встрече с представителями «Сил демократической Сирии», пообещав координировать свои действия с Вашингтоном. Численность контингента не уточняется. Кроме того, президент Франции обещал оказать дипломатическое давление на Турцию — чтобы она вывела свои войска из Африна.
Франция может направить в Сирию спецназ
Франция может направить в Сирию спецназ
По мнению французских СМИ, речь идёт всё же не о военной помощи курдам — которая может привести к прямому столкновению союзников по НАТО — а о широкомасштабной гуманитарной операции.
Курдские формирования входят в альянс «умеренной оппозиции» — «Силы демократической Сирии». С помощью коалиции во главе с США курды освободили от джихадистов северо-восток страны.
«Мы готовы защищать Манбидж. Хоть это и будет непросто, поскольку американцы бросают своих союзников. Более двух с половиной лет мы были вместе с коалицией, мы вместе освобождали Манбидж. Они давали нам гарантии. Мы остаёмся на связи с ними. Коалиция обучила и вооружила наши отряды», — говорит представитель Совета обороны Манбиджа Абу Али Неджем.
В Турции курдские отряды называют террористическими. За последние полтора года Анкара провела на сирийской территории две крупных военных операции по вытеснению курдов из региона — что вызвало неоднозначную реакцию в рядах НАТО.