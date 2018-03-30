Убийство Мирей Кнолл. Состояние Скрипалей и отношений Запада с Россией

«В Париже состоялось шествие в честь 85-летней француженки, которая пережила Холокост и была жестоко зарезана в собственной квартире. Это нападение на еврейку потрясло Францию и напомнило об антисемитизме в истории страны и его возрождении в последние годы. Тысячи людей – евреев, христиан, мусульман – присоединились к шествию с площади Нации до квартиры Мирей Кнолл. Полиция арестовала двух подозреваемых.

Убийство госпожи Кнолл было не единственной трагедией, которая приобрела национальное значение во Франции на этой неделе. Республика также простилась с Арно Бельтрамом. Этот 44-летний полицейский предложил себя в качестве заложника вместо женщины во время теракта в супермаркете в юго-западном городе Треб. Бельтрам был подстрелен нападавшим и умер от ран.

«Принять смерть, чтобы жил невинный человек, – вот что, в сущности, значит быть солдатом», – заявил президент Франции Эммануэль Макрон на мемориальной службе.

Захват супермаркета наглядно напомнил о том, что терроризм, связанный с так называемым «Исламским государством», не исчез, и что Франция остаётся его предпочтительной мишенью. Ведь убийца в Требе требовал освободить Салаха Абдеслама, подозреваемого в нападениях 2015 года в Париже, в результате которых погибло 130 человек.

В Англии состояние жертв отравления начала марта, похоже, улучшается. Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить, а её отец Сергей всё ещё в критическом, но стабильном состоянии, сообщили в больнице.

Но на дипломатическом фронте Запада – бурные перемены. Более 20 стран изгнали российский дипломатический персонал, что стало самым большим коллективным действием подобного рода в истории, по словам британского премьер-министра.

Антироссийское наступление продолжилось и по дорогам. Еврокомиссия представила планы модернизации автомагистралей, мостов и просёлков, чтобы быстрее двигать армии в будущем … на восток.

Тем временем последовал ответ России. Она распорядилась о высылке более 150 западных дипломатов.

Тому, кто привык наслаждаться первыми неделями весны под средиземноморским солнцем, наверное, трудно провести Пасху в северной Германии, за решеткой. Таков нынешний удел Карлеса Пучдемона, беглого лидера каталонских сепаратистов и бывшего президента этого испанского региона.

Пучдемон покинул свою добровольную бельгийскую ссылку, чтобы выступить с речами в Финляндии, но его застал врасплох новый европейский ордер на арест по требованию Испании. Пучдемон поспешил обратно в Бельгию и уже пересек-было Данию, когда его арестовала немецкая полиция, видимо, по сигналу испанской разведки. Его судьба теперь в руках немецких судей.

Существует одно гигантское препятствие для экстрадиции Пучдемона в Испанию: конституционное право Германии. Немецкие судьи должны сначала проверить, считается совершенное им деяние преступлением в Германии, или же обвинения политически мотивированы и, следовательно, неконституционны по немецкому закону. Правоведы не уверены, будет ли то, что считается в Германии государственной изменой, соответствовать испанскому обвинению в мятеже. Таким образом, вполне вероятно то, что Пудждемтон выйдет на свободу из северной Германии.

В конце концов, Германия, как хорошо известно, закрыла глаза в 1917 году, позволив одному беглецу проехать в пломбированном вагоне из Швейцарии, чтобы возглавить революцию у себя на родине. Его имя: Владимир Ленин”.