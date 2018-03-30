Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX стартовала с космодрома Ванденберг в штате Калифорния. Он должна вывести на орбиту десять телекоммуникационных спутников Iridium NEXT. Эта группа спутников призвана заменить на орбите аппараты предыдущего поколения. Всего SpaceX собирается запустить 75 спутников компании Iridium Communications.
Falcon 9 с десятью спутниками стартовал с космодрома Ванденберг
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Falcon 9 с десятью спутниками стартовал с космодрома Ванденберг