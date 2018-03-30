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США

Falcon 9 с десятью спутниками стартовал с космодрома Ванденберг

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Falcon 9 с десятью спутниками стартовал с космодрома Ванденберг

Falcon 9 с десятью спутниками стартовал с космодрома Ванденберг
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Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX стартовала с космодрома Ванденберг в штате Калифорния. Он должна вывести на орбиту десять телекоммуникационных спутников Iridium NEXT. Эта группа спутников призвана заменить на орбите аппараты предыдущего поколения. Всего SpaceX собирается запустить 75 спутников компании Iridium Communications.

Через четыре минуты после запуска ракеты произошло штатное отделение первой ступени. Она уже использовалась во время запуска в октябре прошлого года. На этот раз SpaceX рассчитывает поймать носовой конус ракеты до его падения в океан.

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