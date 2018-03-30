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European Lens

"Европейский объектив" - свежий взгляд на современную фотографию

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"Европейский объектив" - свежий взгляд на современную фотографию

"Европейский объектив" - свежий взгляд на современную фотографию
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Телеканал euronews объявляет о начале нового проекта на базе сети Instagram - "Европейский объектив" (European Lens). Каждый месяц мы будем отбирать и публиковать фото из Instagram, которые объединяет тема Европы и которые отражают многообразие и уникальность нашего континента под различными углами зрения.

Для euronews фотография - это не просто средство самовыражения и документалистики, но и мощное оружие в сфере журналистики. Мы бы хотели, чтобы "Европейский объектив" превратился в общую платформу для фотожурналистов и фотохудожников со всей Европы. Особенно важным для нас станет поиск молодых мастеров. Проект открывается 30 марта 2018 г.

Раз в месяц (в конце каждого календарного месяца) подборка материалов "Европейского объектива" будет публиковаться на различных цифровых платформах euronews.

Первым в проекте принимает участие молодой фотограф Хорхе Альва (@urbanentdecker_). Его особенно вдохновляет тема урбанизма и современные архитектурные формы.

Hey guys, we're happy to announce with @nataszamaria that we're organising a Worldwide Instameet in Poznan #wwim14poznan so be sure to save September 17/18 if you are around, or get your tickets now! Check the link in my bio for more info, feel free to share it and let us know if you're coming on the event website. We will give more information in the upcoming days. • • -------------- #beautifuldestinations #sdmtravels #superarchitects #wonderful_places#ignantpicoftheday #hypebeast @ignant #moodygrams #archdaily #agameoftones #passionpassport #guardiancities #hallazgosemanal #achadosdasemana #シカクイフォトアワーズ #инстаграмнедели #way2ill #hstakeover #dhppostkarte #theworldneedsmorespiralstaircases #HSdailyfeature #symmetricalmonsters #mashpics #niche #canondeutschland #citylimitless #heatercentral #tv_pointofview #hbouthere

Une publication partagée par Jorge Alva.' | (@urbanentdecker) le

Узнавайте больше о работах Хорхе Альвы и других фотомастеров на платформе "Европейский объектив" в "Инстаграме" @euronews.tv.

Мы приглашаем вас к участию: оставляйте свои комментарии и предлагайте для участия в проекте онлайн-фотографов с оригинальным видением Европы.