Телеканал euronews объявляет о начале нового проекта на базе сети Instagram - "Европейский объектив" (European Lens). Каждый месяц мы будем отбирать и публиковать фото из Instagram, которые объединяет тема Европы и которые отражают многообразие и уникальность нашего континента под различными углами зрения.
"Европейский объектив" - свежий взгляд на современную фотографию
"Европейский объектив" - свежий взгляд на современную фотографию
Для euronews фотография - это не просто средство самовыражения и документалистики, но и мощное оружие в сфере журналистики. Мы бы хотели, чтобы "Европейский объектив" превратился в общую платформу для фотожурналистов и фотохудожников со всей Европы. Особенно важным для нас станет поиск молодых мастеров. Проект открывается 30 марта 2018 г.
Раз в месяц (в конце каждого календарного месяца) подборка материалов "Европейского объектива" будет публиковаться на различных цифровых платформах euronews.
Первым в проекте принимает участие молодой фотограф Хорхе Альва (@urbanentdecker_). Его особенно вдохновляет тема урбанизма и современные архитектурные формы.
Узнавайте больше о работах Хорхе Альвы и других фотомастеров на платформе "Европейский объектив" в "Инстаграме" @euronews.tv.
Мы приглашаем вас к участию: оставляйте свои комментарии и предлагайте для участия в проекте онлайн-фотографов с оригинальным видением Европы.