"Европейский объектив" - свежий взгляд на современную фотографию

Телеканал euronews объявляет о начале нового проекта на базе сети Instagram - "Европейский объектив" (European Lens). Каждый месяц мы будем отбирать и публиковать фото из Instagram, которые объединяет тема Европы и которые отражают многообразие и уникальность нашего континента под различными углами зрения.