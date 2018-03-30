Стриминг без границ. С 1 апреля европейские подписчики таких видеосервисов, как Netflix или Amazon Prime получат временный доступ к любимым фильмам и сериалом вне зависимости от страны пребывания. До сих пор в Евросоюзе действовали ограничения, при которых путешествующие клиенты могли наслаждаться лишь "локальным" контентом.

"Многим хотелось бы не просто пользоваться видеосервисом во время зарубежных поездок, но и получить доступ к оригинальному цифровому контенту страны, в которой они находятся. Всем хочется знать, что происходит дома. Всем хочется смотреть собственный тв-канал и за границей. Пока это невозможно", - говорит глава Европейского Союза Потребителей Моник Гуаен.

Многие в Европейском союзе мечтают о создании единого цифрового рынка и выступают против территориальных блокировок. Депутат Европарламента от Пиратской партии Юлия Реда - одна из них.

"Музыкальная индустрия научила нас тому, что лучший способ справиться с нарушением авторских прав - выработать общие правовые стандарты, благодаря которым за разумную цену люди могли бы получить доступ к желаемому контенту по всему миру. Киноиндустрия пока этого не осознала. До сих пор в разных точках земного шара фильмы выходят на экраны в разное время. В некоторых странах стриминг вообще под запретом: даже если люди готовы платить, это нелегально", - говорит она.

В то же время, убедить в важности новых законодательных поправок Голливуд будет не так просто, уверена депутат.

"Мне очень нравится сериал "Убийство на пляже". Третий сезон уже вышел, но, к сожалению, не доступен на платформе Netflix ни в Бельгии, ни в Германии. И боюсь, европейская реформа мне не поможет", - отмечает она.

Пока же пользователи пытаются обойти подобную блокировку, используя proxy и VPN.