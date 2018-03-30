"Брексит" и спутниковая навигация

Евросоюз разрабатывает собственную спутниковую навигационную систему. Выходящую из него Великобританию могут отстранить от участия в проекте «Галилео» стоимостью 10 млрд евро, хотя она заплатила немалую часть своей доли.

«Уже сейчас некоторые аспекты «Галилео» должны быть изолированы от третьей стороны, какой станет Британия, - сказала аналитик по космосу Питер Селдинг. - Еврокомиссия считает, что этого требуют интересы безопасности».

Руководители проекта, очевидно, опасаются утечек секретной информации конкурентам, например, создавшим ГЛОНАСС. Сообщается, что британские фирмы могут лишаться допуска к зашифрованной части «Галилео», известной как Государственно-регулируемая служба, или PRS. Такого доступа добиваются Норвегия, а также США, имеющие собственную систему GPS.

Министр обороны Великобритании выразил надежду, что Еврокомиссия образумится и пересмотрим свою позицию. Гэвин Уильямсон призвал не играть в политику в такой жизненно важной сфере, как европейская оборона и безопасность. Его ведомство изучает возможность создания британского аналога «Галилео».

«Пора подумать о приспособлении сотрудничества с Британией по программе "Галилео" к условиям, какие применяются к другим третьим странам в таких вопросах, - сказал представитель Еврокомиссии Александр Винтерштейн. - Я не буду спекулировать о том, куда идущие сейчас дискуссии нас приведут».

Питер Селдинг полагают, что общие интересы безопасности вынудят названные страны тесно взаимодействовать:

«Если люди, с которыми я общаюсь, не ошибаются, но нет никаких сомнений в том, что США, Норвегия и, в конечном итоге, Великобритания, будут работать в PRS, или хотя бы получат в эту службу доступ».

Между тем, в случае исключения британских фирм из спутникого проекта "Галилео", их готовы охотно заменить французские.