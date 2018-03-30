Турция отреагировала на планы Макрона

Руководство Турции резко негативно отреагировало на обещание президента Франции оказать военную помощь отрядам курдской самообороны в районе Менбиджа на севере Турции. В Анкаре напомнили, что рассматривают формирования сирийских курдов в качестве террористических, так как они являются союзниками Рабочей партии Курдистана.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: "Я хотел бы заметить, что мы глубоко огорчены совершенно неправильным подходом, который заняла Франция, в результате, как нам кажется, недоразумения. Я разговаривал с Макроном лично и удостоверился в том, что он говорил какие-то странные вещи. И когда я их услышал, я высказал ему все, что думаю, даже немного на повышенных тонах".

Вице-премьер турецкого правительства Бекир Боздаг высказался еще более жестко, заявив в твиттере, что любой, кто будет оказывать помощь "террористам", будет считаться законной целью для турецких ударов.

Летом 2016 г. французские ВВС уже оказывали помощь курдским формированиям, входящим в "Демократические силы Сирии", когда они выбивали из района Манбиджа группировку "Исламское государство".

Тогда же Турция начала военную операцию "Щит Евфрата", направленную на то, чтобы не позволить курдским отрядам еще больше расширить свой контроль на севере Сирии. Но курды отказались выполнить требование Анкары оставить Манбидж и отступить на восточный берег Евфрата.