Забастовка в аэропортах Португалии и Франции

Профсоюз сотрудников ирландского лоукостера Ryanair оъявил о проведении забастовки в Португалии с требованием улучшить условия труда. Накануне акция привела к задержке и отмене нескольких рейсов.В забастовке принимают участие 90% бортпроводников. Ryanair работает в пяти аэропортах Португалии.

Стачка состоится также 1 и 4 апреля. Между тем руководство авиакомпании называет "бесполезными" действия профосоюза и просит задуматься о клиентах, которые уже запланировали свои праздники.

"Наш рейс отменили еще до того, как мы зашли в самолет. Сказали, что рейса не будет и что нам нужно найти другое решение", — рассказывает пассажирка в Португалии.

Работники французской авиакомпании Air France проводят в пятницу третью за март массовую забастовку, из-за чего в этот день объявлено об отмене почти четверти рейсов перевозчика.

"Я слышал о забастовке еще на прошлой неделе. Но я удивился, когда мой стыковочный рейс отменили, я об этом узнал во время вылета в Париж", — говорит пассажир во Франции.

Акция организована 11 профсоюзами отрасли. Сотрудники Air France требуют от компании повысить заработную плату на 6%. Трудящиеся напоминают, что повышений зарплаты в Air France не проводилось с 2011 года в связи с введенным планом жесткой экономии. Больше всего забастовка сказывается на работе парижского аэропорта Руасси-Шарль де Голль.