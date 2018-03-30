В Риме и Ватикане накануне пасхальных празднований повышены меры безопасности. Под особым контролем находится центр Рима, где уже начиная с пятницы действуют ограничения на передвижение транспорта. Усилена охрана правительственных зданий, церквей и мест скопления людей, включая торговые центры.
Пасхальные меры безопасности
Пасхальные меры безопасности
С площади Cвятого Петра в Ватикане передает корреспондент "Евроньюс" Клаудио Лаванга: "10 тысяч правоохранителей будут патрулировать улицы Рима и Ватикана. Еще сто сотрудников служб безопасности будут проверять железнодорожные станции, вокзалы и аэропорты. Зона безопасности организована вокруг центра города, куда запрещен доступ тяжелым транспортным средствам. В районах города, требующих особой осмотрительности, таких как, например, Колизей, будут установлены рамки металлоискателей".
Вводится режим бесполетного пространства над центром столицы. Дополнительные меры безопасности также приняты в Неаполе.
В прошлом году на Пасху в Риме были задействованы пять тысяч сотрудников полиции и военных.