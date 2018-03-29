Где в ЕС упали зарплаты?

Жители 9 стран Евросоюза зарабатывают сейчас меньше, чем до кризиса, пик которого пришелся на 2008 год. Среди них - бельгиец Мартин Тодд. Он пишет дома обзоры прессы и преподает почасовиком в университете. Постоянные контракты больше не привлекают этого специалиста по коммуникациям своим окладами. Дополнительные доход дают ему лекции и публикации.

«Я думаю, что некоторые гонорары остались на прежнем уровне, но новые клиенты или потенциальные клиенты заметно снизили свои расценки, - сказала Тодд. - Я бы сказал, что мне предлагают в среднем на 10-15 проц ниже, что для меня немалая потеря».

Согласно иследованию Европейского института профсоюза, вследствие финансовых неурядиц заработные платы сократились с 2010 по 2017 год больше всего в Греции (на 19 проц). За ней следуют также сильно пострадавшие от кризиса Кипр и Португалия. Меры строгой бюджетной экономии ударили по карманам трудящихся в таких странах, как Великобритания.

Профсоюзный активист Эстер Линч отмечает, что богатые люди понесли во время спада значительно меньшие потери, а сейчас они извекают большую выгоду из начавшегося кое-где бума:

«Многие рабочие в Европе не видят никаких признаков подъёма экономики, - сказала Линч. - Некоторые фактически получают ещё меньше, чем до кризиса. Этот не морской прилив, поднимающий все лодки, а не только роскошные яхты. Подъёма не происходит для простых рабочих вообще ».

К призывам поднять зарплаты присоединилась Еврокомиссия и Европейский центробанк, отметив, что это нужно в интересах не только социальной справедливости, но и экономического роста и повышения качества рабочих мест.