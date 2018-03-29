Массовая гибель заключенных

По меньшей мере 68 человек погибли накануне в ходе беспорядков и пожара в изоляторе полицейского управления в городе Валенсия. Местные власти сначала отказывались назвать число жертв, сделав это лишь под нажимом депутатов Национальной ассамблеи.

Сразу после генеральный прокурор страны Тарек Уильям Сааб заявил о назначении "четырех прокуроров для выяснения обстоятельств этих драматических событий". Он также уточнил, что среди погибших фигурируют 66 мужчин и 2 женщины-посетительницы.

Сразу после того, как стало известно о пожаре в полицейском управлении Валенсии, здесь собрались десятки членов семей заключенных.

"Они ничего нам не сказали, - говорит мать одного из них. - Я хочу знать, что случилось с моим ребенком! Мы требуем проинформировать членов семей о том, что там происходит! Посмотрите, в каком мы отчаянии!"

"Я пришла сюда, потому что от моего брата не поступало никаких вестей со вчерашнего утра, - добавляет сестра заключенного. - Говорят, что погибли люди, что они сгорели, что есть раненые... Но мы не видели, чтобы раненых доставляли в больницы, никто ничего не знает!"

В среду в изоляторе Валенсии, где - в связи с переполненностью тюрем - содержатся десятки человек и гораздо больше положенных двух суток, вспыхнул мятеж. Что стало причиной начавшегося затем пожара, пока официально не сообщалось.

В Национальной ассамблее пообещали провести тщательное расследование "правды о ситуации в венесуэльских тюрьмах". Беспорядки, уносящие множество человеческих жизней, не редкость для пенитенциарной системы Венесуэлы. Так, в августе 2017 года в полицейском изоляторе города Пуэрто-Аякучо в штате Амасонас произошел бунт, при подавлении которого были убиты не менее 37 человек, еще 15 получили ранения.