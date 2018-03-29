По меньшей мере 68 человек погибли накануне в ходе беспорядков и пожара в изоляторе полицейского управления в городе Валенсия. Местные власти сначала отказывались назвать число жертв, сделав это лишь под нажимом депутатов Национальной ассамблеи.
Массовая гибель заключенных
Массовая гибель заключенных
Сразу после генеральный прокурор страны Тарек Уильям Сааб заявил о назначении "четырех прокуроров для выяснения обстоятельств этих драматических событий". Он также уточнил, что среди погибших фигурируют 66 мужчин и 2 женщины-посетительницы.
Сразу после того, как стало известно о пожаре в полицейском управлении Валенсии, здесь собрались десятки членов семей заключенных.
"Они ничего нам не сказали, - говорит мать одного из них. - Я хочу знать, что случилось с моим ребенком! Мы требуем проинформировать членов семей о том, что там происходит! Посмотрите, в каком мы отчаянии!"
"Я пришла сюда, потому что от моего брата не поступало никаких вестей со вчерашнего утра, - добавляет сестра заключенного. - Говорят, что погибли люди, что они сгорели, что есть раненые... Но мы не видели, чтобы раненых доставляли в больницы, никто ничего не знает!"
В среду в изоляторе Валенсии, где - в связи с переполненностью тюрем - содержатся десятки человек и гораздо больше положенных двух суток, вспыхнул мятеж. Что стало причиной начавшегося затем пожара, пока официально не сообщалось.
В Национальной ассамблее пообещали провести тщательное расследование "правды о ситуации в венесуэльских тюрьмах". Беспорядки, уносящие множество человеческих жизней, не редкость для пенитенциарной системы Венесуэлы. Так, в августе 2017 года в полицейском изоляторе города Пуэрто-Аякучо в штате Амасонас произошел бунт, при подавлении которого были убиты не менее 37 человек, еще 15 получили ранения.