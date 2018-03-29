Уже который день киевляне несут цветы и детские игрушки к импровизированному мемориалу у стен посольства России на Украине. Неравнодушные люди выражают солидарность с россиянами, затронутыми горем.
Украина соболезнует России
Украина соболезнует России
В среду соболезнования в связи с гибелью детей в Кемерове выразил также президент Украины. На прошедшей в Киеве акции "Дети объединят Украину" Петр Порошенко заявил, что в подобные моменты "необходимо держать открытыми сердца к боли простых людей".
"25 марта в Кемерове погибло много детей. Я хочу выразить самые искренние соболезнования родным и близким. Это очень несправедливо, когда погибают дети", - сказал Порошенко.
Тем временем, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении украинского пранкера Евгения Вольнова, распространявшего в интернете ложные сведения о гибели детей. Во вторник Басманный суд Москвы заочно выдал ордер на арест молодого человека.
По данным следствия, он публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерове, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию.
Однако в Киеве заявляют, что выдавать молодого человека России не собираются. "Украина своих граждан не выдает", - в четверг заявила спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
Жертвами пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово стали более 40 детей и два десятка взрослых. Также пострадали 76 человек, в том числе 27 детей.