Разрушенный исламистами ламассу в Лондоне

Ассирийский дух ламассу отныне охраняет жителей Лондона. На Трафальгарской площади воздвигнута точная копия древней статуи, которую в 2015 году уничтожили боевики "Исламского государства". До нашествия экстремистов она простояла на территории современного Мосула в Ираке 27 веков.

"Около 12 лет назад я начал проект под названием "Невидимый враг не должен существовать". Сперва его целью было восстановление около 8 тысяч объектов из разграбленных музеев Ирака. Но, к сожалению, теперь нам приходится заниматься и памятниками, уничтоженными во время войны", - говорит американский художник и искусствовед Майкл Раковиц.

"Уничтожившие оригинальную статую люди не имели ничего общего с исламом. Это просто религиозные фанатики. Разрушение объектов культурного наследия свидетельствует лишь об их собственной неуверенности в себе. Если вы уверены в том, кем являетесь, вам не могут угрожать подобные вещи. Памятники, которые датируются 700 годом до нашей эры, вызывают у меня восхищение", - говорит мэр Лондона Садик Аман Хан.

Для создания скульптуры Майкл Раковиц использовал сталь и 10 тыс. банок из-под иракского финикового сиропа. Крылатый бык с головой человека простоит в центре Лондона до 2020 года.