Судебного разбирательства по делу о гибели пешехода в ДТП с участием беспилотного автомобиля Uber не будет. Семья сбитой в Аризоне 18 марта велосипедистки и представители компании пришли к мировому соглашению.
Uber: суда не будет
Uber: суда не будет
В то же время Uber ведет внутреннее расследование произошедшего. В результате ДТП компания уже отказалась от испытаний беспилотных транспортных средств в Калифорнии, а также приостановила тестирования в американских городах Темп и Питтсбург и канадском Торонто.
Инцидент произошел недалеко от города Финикса. В момент аварии в салоне "Вольво" находился оператор, но внедорожник работал в автономном режиме. 49-летняя женщина пересекала дорогу в неположенном месте в темное время суток. Радар, который должен был предупредить оператора, не сработал.