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Франция

Экс-президент Саркози может предстать перед судом

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Экс-президент Саркози может предстать перед судом

Экс-президент Саркози может предстать перед судом
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REUTERS/Gonzalo Fuentes
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Бывший президент Франции Николя Саркози может предстать перед судом по обвинению в коррупции и злоупотреблению властью. Такую информацию обнародовала газета Монд.

Экс-президента подозревают в том, что в 2014 г. он пытался получить от сотрудника Кассационного суда Жильбера Азибера доступ к материалам "дела Бетанкур". Эта совладелица компании "L'Oreal" подозревалась в незаконном финансировании президентской кампании Саркози в 2007 г.

Также как и бывший лидер Ливии Муаммар Каддафи. Расследование по делу Каддафи было начато на прошлой неделе.

Президентская кампания Саркози 2012 г. также в центре внимания правоохранительных органов. Экс-президент подозревается в незаконном финансировании кампании через рекламное агентство "Бигмалион".

Ожидается, что решение о передачи всех этих дел в суд будет принято до июня.