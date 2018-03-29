Бывший президент Франции Николя Саркози может предстать перед судом по обвинению в коррупции и злоупотреблению властью. Такую информацию обнародовала газета Монд.
Экс-президент Саркози может предстать перед судом
Экс-президент Саркози может предстать перед судом
Экс-президента подозревают в том, что в 2014 г. он пытался получить от сотрудника Кассационного суда Жильбера Азибера доступ к материалам "дела Бетанкур". Эта совладелица компании "L'Oreal" подозревалась в незаконном финансировании президентской кампании Саркози в 2007 г.
Также как и бывший лидер Ливии Муаммар Каддафи. Расследование по делу Каддафи было начато на прошлой неделе.
Президентская кампания Саркози 2012 г. также в центре внимания правоохранительных органов. Экс-президент подозревается в незаконном финансировании кампании через рекламное агентство "Бигмалион".
Ожидается, что решение о передачи всех этих дел в суд будет принято до июня.