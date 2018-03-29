Отравленная дверь

Наибольшая установленная на настоящий момент концентрация отравляющего нервно-паралитического вещества, называемого "Новичок", имелась на входной двери дома Сергея Скрипаля. Это установили следователи Скотланд-Ярда.
Россия, которая отрицает любое возможное вмешательство в это преступление, получила новую отповедь от главы британского внешнеполитического ведомства.
"Вначале они нам сказали, что это вещество "Новичок" никогда не существовало. Потом они нам сказали, что оно существовало, но все его запасы были уничтожены. А потом они сказали, что покушение на убийство Сергея и Юлии Скрипалей - это месть за попытку отравления Ивана Грозного, которую предприняла Британия, и что мы сделали это, чтобы испортить чемпионат мира по футболу. В общей сложности наше министерство насчитало 24 различных версии их абсурдного вранья", - заявил Борис Джонсон.
В расследовании покушения на жизнь Сергея Скрипаля и его дочери Юлии принимают участие 250 следователей. Уже опрошены свыше 500 свидетелей, которые могут пролить свет на то, что произошло в Солсбери.