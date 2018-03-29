Отравленная дверь

"Вначале они нам сказали, что это вещество "Новичок" никогда не существовало. Потом они нам сказали, что оно существовало, но все его запасы были уничтожены. А потом они сказали, что покушение на убийство Сергея и Юлии Скрипалей - это месть за попытку отравления Ивана Грозного, которую предприняла Британия, и что мы сделали это, чтобы испортить чемпионат мира по футболу. В общей сложности наше министерство насчитало 24 различных версии их абсурдного вранья", - заявил Борис Джонсон.

В расследовании покушения на жизнь Сергея Скрипаля и его дочери Юлии принимают участие 250 следователей. Уже опрошены свыше 500 свидетелей, которые могут пролить свет на то, что произошло в Солсбери.