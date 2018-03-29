Впервые за 80 с лишним лет российские военные летчики совершили перелет к побережью США через Северный полюс. Это событие по времени совпало с совместными военными маневрами американских и британских вооруженных сил в приполярье.
Маршрутом Валерия Чкалова
Маршрутом Валерия Чкалова
Известно, что в воздухе была эскадрилья противолодочной авиации, хотя в каком составе это происходило, глава российского оборонного ведомства не сообщил.
Первый беспосадочный полет через Северный полюс экипаж в составе Белякова и Байдукова под командованием Валерия Чкалова провел в 1937-м году на одномоторном АНТ-25, он длился свыше 60 часов.