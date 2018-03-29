"С нетерпением ожидая встречи..."

"Ким Чен Ын с нетерпением ждет встречи со мной", - заявил американский президент в своем твиттере. И добавил: "Получил вечером сообщение от Си Цзиньпина из Китая о том, что его встреча с Ким Чен Ыном прошла очень хорошо". Но, пусть и сожалея, Трамп подчеркнул, что строжайшие санкции и давление продолжать всё же необходимо.