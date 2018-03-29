"Ким Чен Ын с нетерпением ждет встречи со мной", - заявил американский президент в своем твиттере. И добавил: "Получил сообщение от Си Цзиньпина, что его встреча с Ким Чен Ыном прошла очень хорошо". Но, пусть и сожаления, Трамп подчеркнул, что максимальные санкции и давление продолжать все же необходимо.
"С нетерпением ожидая встречи..."
"С нетерпением ожидая встречи..."
Пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс отметила, что "США намерены сохранять сдержанный оптимизм, приветствуя движение в верном направлении, и вчерашняя встреча в Пекине лидеров КНДР и Китая дала основания надеяться на то, что совершаются правильные действия".
В столице Китая, побывав в первой с момента прихода к власти зарубежной поездке, северокорейский лидер подтвердил, что готов к заморозке ракетных испытаний и к постепенному превращению Корейского полуострова в зону, свободную от ядерного оружия.
В ответ на испытания баллистических ракет администрация США и международное сообщество наложили на КНДР жесткие санкции, предусматривающих в том числе запрет на практически весь экспорт из страны, включая железную руду, каменный уголь и морепродукты, чтобы лишить Пхеньян любых поступлений в бюджет от внешней торговли.