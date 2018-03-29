"С нетерпением ожидая встречи..."

"Ким Чен Ын с нетерпением ждет встречи со мной", - заявил американский президент в своем твиттере. И добавил: "Получил сообщение от Си Цзиньпина, что его встреча с Ким Чен Ыном прошла очень хорошо". Но, пусть и сожаления, Трамп подчеркнул, что максимальные санкции и давление продолжать все же необходимо.